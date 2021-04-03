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Российские керлингисты одержали две победы подряд на ЧМ-2021 в Калгари

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи во втором матче предварительного этапа чемпионата мира, стартовавшего в Канаде.

Встреча в Калгари завершилась со счетом 9:3. Ранее россияне победили голландцев - 8:5. Следующий матч россияне проведут в субботу против китайцев.

За сборную России выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступает на турнире под флагом Федерации керлинга России.

ЧМ-2021 среди мужских команд стартовал в Калгари 2 апреля и продлится до 11 числа. В соревнованиях принимают участие 14 команд: из Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады. По результатам кругового этапа шесть лучших команд выйдут в плей-офф.

В рамках чемпионата мира национальные сборные поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.

Керлинг

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