ЦСКА обыграл СКА в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на своем льду нанесли поражение петербургскому СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, состоявшаяся на столичной "ЦСКА-Арене" в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 22-й минуте шайбу забросил Максим Шалунов. Минимальное преимущество столичных армейцев продержалось до последних минут игры. На 59-й минуте гости сняли вратаря и атаковали ЦСКА вшестером, но в итоге пропустили еще гол, который реализовал Константин Окулов (60-я минута).

Счет в серии - 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды проведут 6 апреля в Петербурге.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата России текущего сезона. В Западной конференции СКА занял второе место, уступив столичным армейцам 9 очков.