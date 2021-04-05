"Авангард" увеличил отрыв от "Ак Барса" в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Авангард" (Омск) второй раз подряд обыграл соперников из "Ак Барса" (Казань) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Победу "Авангарду" принесли шайбы Кирилла Готовца (32-я минута) и Клима Костина (54, в большинстве).

Счёт в серии - 2:0 в пользу "Авангарда".

Следующий матч серии пройдёт 7 апреля в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи.