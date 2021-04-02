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ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на своем льду нанесли поражение петербургскому СКА в стартовом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, состоявшаяся на столичной "ЦСКА-Арене" в пятницу, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Иван Телегин (19-я минута), Антон Слепышев (19) и Максим Шалунов (45).

В конце встречи гости сняли вратаря и атаковали ЦСКА вшестером, но это не привело к изменению счета.

Счет в серии - 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды проведут 4 апреля в Москве.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата России текущего сезона. В Западной конференции СКА занял второе место, уступив столичным армейцам 9 очков.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина

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