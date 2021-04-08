Легкоатлеты из РФ направили в РУСАДА 75 заявок на получение нейтрального статуса

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратились 75 российских легкоатлетов, которые планируют выступить на международных турнирах в 2021 году в нейтральном статусе, сообщили "Интерфаксу" в РУСАДА.

"На сегодняшний день поступило 75 таких запросов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что до участия в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Токио, World Athletics допустит не более десяти российских легкоатлетов в нейтральном статусе.

После обращения в РУСАДА легкоатлет обязан оплатить пошлину Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в размере $250 для взрослого и $100 для легкоатлетов в возрасте до 20 лет. После ответа РУСАДА спортсмен направляет документы во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая, в свою очередь, передает их в World Athletics.

В июле 2020 года World Athletics отложила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из РФ. Решение было связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics долг в размере $5 млн. После выплаты долга World Athletics в марте 2021 года заявила о возобновлении выдачи нейтрального статуса.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.