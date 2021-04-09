Экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо вновь оправдан по налоговому делу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Провинциальный суд Мадрида повторно оправдал бывшего полузащитника сборной Испании по футболу Хаби Алонсо по деле о уклонении от уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее испанские налоговые органы выявили ряд нарушений налогового кодекса со стороны спортсмена: футболист использовал подставную фирму для использования маркетинговых прав. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах – этот период был связан с карьерой футболиста в Испании.

Отмечалось, что испанцу грозит до восьми лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 8 млн евро, вскоре стало известно, что испанская прокуратура потребовала для Хаби Алонсо пять лет лишения свободы.

Однако в 2019 году провинциальный суд Мадрида оправдал его по налоговому делу, после чего прокуратура обжаловала это решение.

В составе сборной Испании Хаби Алонсо дважды выиграл чемпионат Европы, один раз – чемпионат мира. В составах "Ливерпуля" и "Реала" по разу становился победителем Лиги чемпионов. Так же он является чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Германии и обладателем ряда других национальных и международных трофеев.

Завершил игровую карьеру испанец в 2017 году, а ныне является тренером резервной команды "Реал Сосьедад", в составе которого в 1999 году начинал игровую карьеру.