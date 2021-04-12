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Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе "Нижний Новгород".

"Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС 12 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

К настоящему моменту Кубок России по футболу ожидает матчей полуфинальной стадии. В матчах 1/2 финала сыграют "Локомотив" - ЦСКА (оба - Москва) и "Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" (Самара).

футбол Кубок России по футболу

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