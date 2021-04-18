ФК "Арсенал" с крупным счетом победил "Тамбов" в чемпионате России
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 4:0 нанес поражение "Тамбову" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
В составе "Арсенала" голы провели Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64), Даниил Хлусевич (66).
У "Арсенала" теперь 23 очка, тульский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице. "Тамбов" продолжает находиться на последнем, 16-м месте, 13 баллов.