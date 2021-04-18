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ФК "Арсенал" с крупным счетом победил "Тамбов" в чемпионате России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 4:0 нанес поражение "Тамбову" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

В составе "Арсенала" голы провели Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64), Даниил Хлусевич (66).

У "Арсенала" теперь 23 очка, тульский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице. "Тамбов" продолжает находиться на последнем, 16-м месте, 13 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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