"Ливерпуль", МЮ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" покинули Суперлигу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Еще четыре английских футбольных клуба объявили о решении покинуть состав европейской Суперлиги.

Соответствующие заявления появились на официальных сайтах "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Таким образом, официально отказались от участия в Суперлиге пять клубов Английской премьер-лиги. Ранее данное решение озвучил "Манчестер Сити". Под вопросом остается перспектива шестого представителя Англии, фигурировавшего в числе участников нового турнира, "Челси". Однако СМИ уже сообщали, что лондонский клуб готовит документы для выхода из Суперлиги.

Также СМИ обнародовали информацию, согласно которой представители клубов Суперлиги ведут совещание по ее роспуску.

Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.