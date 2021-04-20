"Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" выходит из состава Суперлиги, сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" подтверждает, что он официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник СМИ сообщали о намерениях покинуть состав Суперлиги лондонского "Челси" и мадридского "Атлетико". Кроме того, появилась информация о том, что представители клубов Суперлиги начали совещание на предмет ее роспуска.

Как сообщалось, 12 известнейших европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.