Фанаты МЮ проникли на базу клуба с протестами против его владельцев

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа фанатов английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в четверг проникла на территорию тренировочной базы команды, чтобы выразить протест против деятельности владельцев ФК семьи Глейзеров.

Как сообщает "Би-би-си", в руках фанатов были плакаты – в том числе с надписью Glazers Out.

Отмечается, что и ранее присутствующее недовольство болельщиков усилилось после того, как "Манчестер Юнайтед" решил вступить в состав европейской Суперлиги. К тому же сопредседатель клуба Джоэл Глейзер являлся вице-президентом Суперлиги, которая в итоге приостановила свой проект после выхода из него большинства команд (включая МЮ).

К группе болельщиков обратились главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер, его помощник Майкл Каррик, футболист Неманья Матич. Вскоре фанаты покинули базу команды.

Между тем, накануне "Манчестер Юнайтед" опубликовал заявление Джоэла Глейзера, в котором тот извинился перед болельщиками за вступление в Суперлигу.

"Вы очень четко заявили о своем несогласии с европейской Суперлигой, и мы прислушались. Мы ошиблись и хотим показать, что можем все исправить", - говорится, в частности, в заявлении.

"Стремясь создать более стабильную основу для игры, мы не смогли проявить достаточно уважения к ее глубоко укоренившимся традициям - продвижению, понижению в классе, и нам очень жаль. Это величайший футбольный клуб в мире, и мы безоговорочно приносим свои извинения за беспорядки, вызванные в последние несколько дней", - подчеркнул он.

Накануне вышло заявление Суперлиги, в котором говорилось о том, что проект приостанавливается в связи с тем, что многие клубы вышли из ее состава. На фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили английские клубы, а также "Атлетико" и "Интер". "Ювентус" и "Милан", в свою очередь, выразили свои сомнения в реализации проекта.