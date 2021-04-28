Чемпион мира по хоккею с мячом Гейзель покончил с собой

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кемерове в среду погиб четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель, сообщила Федерация хоккея с мячом России. Ему был 41 год. Он покончил с собой.



Его мотивы выясняются.

Гейзель - воспитанник детско-спортивной школы гандбольного клуба "Кузбасс", который он выступал с 1997 по 2012 годы. В 32 года завершил спортивную карьеру из-за травмы колена.

В составе сборной России Гейзель играл на шести чемпионатах мира по хоккею с мячом, четыре раза становился чемпионом мира, дважды брал "серебро", дважды выигрывал кубок России. Шесть раз его включали в список лучших игроков по итогам сезона, а в 2005 и 2011 годах признавали лучшим вратарем страны.