"Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Реакция хоккеистов "Авангарда" на исторический триумф команды в Кубке Гагарина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Он взял верх в шестом матче серии финала над московским ЦСКА.

Встреча, прошедшая на домашней арене "Авангарда" в подмосковной Балашихе (здесь "Авангард" в последнее время проводит домашние матчи в связи с проблемами с ареной в Омске), завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу омский клуб провел на последних секундах первого периода, гол провел Сергей Толчинский. В конце встречи "Авангард" остался втроем против пятерых игроков сопериника, но сумел выдержать натиск ЦСКА.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Авангарда", который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

МЫ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ГАГАРИНА СЕЗОНА 2020/21!!!!!! 🦅🦅🦅 pic.twitter.com/dIrXFbuYXY — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Тренирует омичей Боб Хартли, в 2001 году этот канадский специалист привел "Колорадо Эвеланш" к победе в Кубке Стэнли.

"Авангард" начал плей-офф со второго места в Восточной конференции, которое он занял по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В четвертьфинале "Востока" омичи прошли "Автомобилист" (4-1), затем "Металлург" (4-2). Наконец, в финале был повержен один из претендентов на трофей, победитель Восточной конференции "Ак Барс" (4-3).

ЦСКА являлся действующим обладателем трофея. Армейцы его завоевали в сезоне-2018/2019, а в серии плей-офф со счетом 4-0 был повержен "Авангард".

Сезон-2019/2020 (12-й по счету) не был доигран из-за пандемии, а победителя решили не определять. Больше всех Кубок Гагарина выигрывал "Ак Барс" - три раза.