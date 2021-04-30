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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04

Российские атлеты завоевали более 280 лицензий на Олимпиаду и Паралимпиаду

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские атлеты к настоящему моменту завоевали уже 282 лицензии для участия в летних Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В короткие сроки удалось возобновить подготовку спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде. Наши спортсмены на конец 2020 года уже получили 282 лицензии на Олимпиаду и Паралимпиаду, в то время как до старта Игр остается чуть меньше трех месяцев", - сказал Чернышенко на итоговой коллегии министерства спорта в пятницу.

"Минспорту, ФМБА, а также дальневосточным регионам надлежит обеспечить все условия для подготовки команд в Играм", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что "правительство и министерство спорта оперативно отреагировали на пандемию, что позволило сократить финансовые потери".

Итоговая коллегия министерства спорта проходит в пятницу в Москве в рамках Sport Live Forum.

Олимпийские игры

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