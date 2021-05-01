"Сочи" в большинстве обыграл "Краснодар" в матче РПЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" оказался сильнее соперников из "Краснодара" в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1. Счет в матче открыл полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, который на 6-й минуте забил с пенальти. На 59-й минуте защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий сравнял счет. Выйти снова вперед "Сочи" позволил гол Антона Заболотного на 86-й минуте. Окончательный счет в матче установил Нобоа, оформивший дубль на 94-й минуте.

"Краснодар" заканчивал матч в меньшинстве после удаления Реми Кабелы на 79-й минуте за вторую желтую карточку.

"Сочи", одержавший третью победу в чемпионате подряд, занимает в таблице пятое место, набрав 49 очков. "Краснодар" идет на десятом месте, имея в активе 38 очков.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с ЦСКА (Москва), матч пройдет 8 мая. "Сочи" 7 мая встретится с волгоградским "Ротором".

Пресс-служба "Краснодара" сегодня сообщила, что матч против "Сочи" стал последней домашней игрой для Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари, которые покинут команду по окончании сезона.