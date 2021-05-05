"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов

Второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов Фото: PA Wire/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Сити" (Англия) обыграл французский "Пари Сен-Жермен" во втором матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА и вышел в финал турнира.

Встреча, проходившая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе английской команды оформил Рияд Марез (11-я и 63-я минуты).

"ПСЖ" с 69-й минуты играл в меньшинстве после удаления Анхеля Ди Марии за грубую игру.

Первый матч полуфинального противостояния также выиграл "Манчестер Сити", игра завершилась со счетом 2:1. Таким образом, команда из Манчестера вышла в финал, обыграв "ПСЖ" с общим счетом 4:1.

Для "Манчестер Сити" этот выход в финал Лиги чемпионов стал первым в истории. Ранее лучшим достижением команды являлся выход в 1/4 финала турнира, на этом этапе "Манчестер Сити" останавливался три последних сезона. Единственный еврокубок, который выигрывала команда - Кубок обладателей кубков (сезон 1969/1970).

Второй финалист определится 5 мая во встрече "Реала" (Испания) и "Челси" (Англия), которые сыграли первый матч со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.