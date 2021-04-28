"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Реал" (Испания) на домашней арене сыграл вничью с "Челси" (Англия) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча закончилась с результатом 1:1. Счёт в матче открыл игрок "Челси" Кристиан Пулишич (14-я минута). "Реал" сравнял счёт благодаря точному удару Карима Бензема (29).
Ответная встреча пройдёт 5 мая в Лондоне.
Во втором полуфинале "Пари Сен-Жермен" (Франция) играет против "Манчестер Сити" (Англия), встречи пройдут 28 апреля и 4 мая.