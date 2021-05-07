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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:13

Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата мира в Калгари

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира в Калгари (Канада) победила команду США в заключительном 13-м матче кругового этапа.

Результат поединка - 7:3. За Россию выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Национальная команда в 13 встречах одержала 11 побед и возглавляет турнирную таблицу. Сборная не опустится ниже второго места, которое гарантирует попадание в плей-офф напрямую.

Женский ЧМ-2021 стартовал 30 апреля. На первом этапе команды играют по кругу. По его результатам, сборные, занявшие первое и второе места, напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-6 места, сыграют квалификационные игры за выход в полуфинал.

Лучшим достижением женской сборной РФ на чемпионатах мира является "серебро" ЧМ-2017 в Китае. Кроме этого, россиянки четыре раза становились бронзовыми призерами.

Сборная России на турнире выступает под именем и под флагом Федерации керлинга России (RCF).

В рамках турнира российские спортсменки завоевали путевку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.

Калгари Канада США

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