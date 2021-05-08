Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" в гостях нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Субботний поединок в Туле завершился со счетом 2:4. Подопечные Леонида Слуцкого отыгрались со счета 0:2, забив первые три мяча в течение 14 минут.

В составе победителей отличились Джордже Деспотович (52 минута, пенальти), Денис Макаров (59), Карл Старфельт (66) и Михаил Костюков (89). За хозяев голы забили Даниил Хлусевич (25) и Лука Джорджевич (32).

Кроме этого, в 29-м туре московское дерби "Локомотив" - "Динамо" завершилось нулевой ничьей.

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" набрал 52 очка и поднялся на четвертое место, дающее право на участие в еврокубках. В заключительном туре казанцы примут "Ротор", который занимает предпоследнее место в чемпионате.

В свою очередь, "Локомотив" набрал 53 балла и вышел на вторую строчку. У "Спартака", который опустился на третье место, тоже 53 очка и матч в запасе. В 29-м туре "красно-белые" в понедельник примут "Химки".

Таким образом, если золото чемпионата досрочно выиграл "Зенит", то судьба серебра будет решаться в последнем, 30-м туре. На второе место также претендует "Сочи", который после 29-ти туров имеет 52 очка и находится на пятом месте.

"Арсенал" занимает 13 место с 23 очками. Туляки продолжают бороться за участие в стыковых матчах.

"Динамо" находится на седьмой позиции и имеет 47 очков.