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"Локомотив" в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

В финале он нанес поражение "Крыльям Советов"

"Локомотив" в девятый раз выиграл Кубок России по футболу
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" стали победителями Кубка России-2020/21.

В финальном матче в Нижнем Новгороде они со счетом 3:1 нанесли поражение самарской команде "Крылья Советов", которая по итогам нынешнего сезона возвращается из Футбольной национальной лиги в Российскую премьер-лигу.

На 15-й минуте Франсуа Камано вывел "Локомотив" вперед. На 22-й минуте Владислав Сарвели ("Крылья Советов") сравнял счет. На 48-й "Локомотив" вновь повел в счете: пенальти реализовал Федор Смолов. На 84-й минуте преимущество московского клуба укрепил Мурило.

Таким образом, "Локомотив" в девятый раз выигрывает Кубок России, он – самый титулованный участник данного турнира.

Семь раз победителем Кубка России становился московский ЦСКА, четыре – петербургский "Зенит", три – московский "Спартак", по разу – московские "Динамо" и "Торпедо", "Ростов" (Ростов-на-Дону), казанский "Рубин", грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат") и "Тосно" из Ленинградской области.

Новый формат

В нынешнем сезоне турнир проходил по новому формату. Вместо 1/16 финала – стадии, в которой традиционно подключаются к соревнованию клубы РПЛ, был организован элитный раунд. Он подразумевает групповой этап с участием 30 команд. Команды были разделены на десять групп по три клуба в каждой: представители РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Победители групп вышли в 1/8 финала, в этой стадии к турниру подключились участники еврокубков-2020/21, среди них – "Локомотив". Борьбу за выход в четвертьфинал "Локомотив" выиграл у "Тамбова" (3:0), в 1/4 финала взял верх над "Сочи" (3:1),в полуфинале – над ЦСКА (3:0).

К победе в Кубке России "Локомотив" пришел при сербском тренере Марко Николиче.

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