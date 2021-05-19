Юлия Ефимова осталась без медали ЧЕ на 100-метровке брассом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Ефимова финишировала четвертой в финальном заплыве на 100 м брассом на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Дистанцию она преодолела за 1 минуту 6,33 секунды.

Золото завоевала шведка Софи Ханссон (1:05.69), серебро – итальянка Арианна Кастильони (1:06.13), бронзу – ее соотечественница Мартина Карраро (1:06.21).

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, она выиграла три золотые медали чемпионатов Европы на короткой воде. Также Ефимова является бронзовым и дважды серебряным призером Олимпийских игр.