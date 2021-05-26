"Реал", "Барселона" и "Ювентус" отреагировали на дело УЕФА против них из-за Суперлиги

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили беспокойство в связи с дисциплинарным делом, заведенным против них УЕФА по делу о Суперлиге.

"ФК "Барселона", "Ювентус" и "Реал" хотят выразить свое самое категорическое неприятие настойчивого принуждения, которое УЕФА поддерживает в отношении трех величайших организаций в истории футбола", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован на сайте "Реала".

"Точно так же такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения судов, которые уже четко предупредили УЕФА о воздержании от каких-либо действий против клубов-учредителей Суперлиги во время судебной процедуры", - подчеркнули клубы.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил в отношении этих клубов дисциплинарное производство. Дело было заведено за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА.



Клубы считают, что заведенное УЕФА дело "напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, построили демократическим путем".

"Более того, это свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов", - отметили авторы заявления.



Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. На фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили большинство клубов.