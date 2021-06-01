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Анчелотти вновь стал главным тренером "Реала"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Итальянский тренер Карло Анчелотти назначен на пост главного тренера мадридского "Реала", сообщает пресс-служба команды.

Он будет возглавлять клуб в ближайшие три сезона.

В среду, 2 июня, состоится церемония подписания договора при участии президента клуба Флорентино Переса. Затем Анчелотти ответит на вопросы СМИ на пресс-конференции.

Итальянский специалист уже возглавлял "Реал" в 2013-2015 гг, с которым он завоевал Кубок Испании (2013/14) и Суперкубок УЕФА (2014), а также привёл команду к победе в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА (2013). Последним клубом Анчелотти был английский "Эвертон", который он тренировал в 2019-2021 годах.

футбол Испания Реал Карло Анчелотти

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