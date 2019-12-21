Анчелотти назначен главным тренером английского "Эвертона"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Эвертон" (Англия) назначил итальянца Карло Анчелотти на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Как уточняется на сайте команды, что контракт итальянского специалиста рассчитан до конца сезона 2023/2024, он приступит к исполнению своих обязанностей 22 декабря.

5 декабря "Эвертон" из-за неудачного старта в чемпионате расторг контракт с португальцем Марку Силва и назначил исполняющим обязанности главного тренера своего бывшего игрока Данкана Фергюсона.

Анчелотти ранее тренировал итальянские "Ювентус" и "Милан", английский "Челси", французский "ПСЖ", испанский "Реал" и немецкую "Баварию". Итальянец является трехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также единственным тренером, который выиграл чемпионаты Англии, Германии, Италии и Франции.

С 2018 года Анчелотти возглавлял итальянский "Наполи", откуда был уволен 10 декабря.

"Эвертон" после 17 туров занимает 16 место в чемпионате Английской премьер-лиги, набрав 18 очков.