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IIHF утвердила единые правила для игры в хоккей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Единые правила игры в хоккей на сезон-2021/2022 утверждены на Конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба IIHF.

В сообщении поясняется, что свод правил создан специальной группой, состоящей из экспертов IIHF и европейских профессиональных лиг и при консультациях с НХЛ). Он был разработан с использованием объединенных официальных правил игры IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских лиг.

Свод правил 2021/22 объединит существующие правила IIHF, НХЛ, КХЛ, европейских лиг и соревнований.

В частности, по новым правилам, некоторые физические фолы будут включать в себя крупный штраф без автоматического назначения пенальти.

IIHF сохраняет приверженность к нулевой терпимости к дракам на льду.

"Дракам, конечно, не место в международном хоккее, и любой игрок, участвующий в турнирах под эгидой IIHF, все равно будет удален", - сказал главный судья IIHF Дэнни Курманн.

хоккей IIHF

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