Сборная России по футболу победила Болгарию в товарищеском матче

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Болгарии в товарищеском матче в Москве.

На 84-й минуте пенальти реализовал вышедший на замену во втором тайме нападающий Александр Соболев.

Встреча прошла на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, она была заключительной для россиян в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

Чемпионат Европы-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе B против команд Бельгии (12 июня, 22:00, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, 16:00, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, 22:00, Копенгаген).