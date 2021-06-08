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Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в октябре

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" после годичного перерыва вновь пройдет в Москве с 7 по 25 октября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ожидается, что в турнире этого года примет участие до тысячи человек. Постановление об оказании поддержки в проведении турнира подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кубок Кремля проводится в Москве уже более 30 лет: с 1990 года среди мужчин и с 1996 года - среди женщин.

В прошлом году турнир не состоялся в Москве из-за ситуации с COVID-19.

ВТБ Кубок Кремля

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