Назначен новый руководитель системы видеопомощи арбитрам РФС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новый руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам Кирилл Верхолетов назначен для исправления ошибок, накопившихся за время использования VAR на чемпионате России, заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц на брифинге во вторник.

"Кирилл Верхолетов стал руководителем проектного офиса VAR. Надеюсь, что он внесет свежую струю в это движение, исправит накопившиеся ошибки. В последнее время мы видим много критики в отношении VAR. Кирилл скоро представит среднесрочное развитие VAR у нас", - сказал Хачатурянц.

3 июня сообщалось, что пост руководителя проекта VAR в России покинул Леонид Калошин, у которого истек срок действия контракта с РФС.

Хачатурянц подчеркнул, что при Калошине было слишком много скандалов, связанных с судейством с использованием системы VAR.

"Меня не устраивало количество скандалов вокруг VAR и положение, когда судьи получают разные сигналы в трактовке одних и тех же моментов. Мы хотим иметь одинаковую трактовку спорных моментов для судей", - подчеркнул Хачатурянц.

Верхолетов сообщил, что за последние полгода им проведен анализ проблем, связанных с работой VAR. "Арбитры испытывают недостаток практики и хотели бы использовать VAR во время тренировочных матчей. Мы намерены решить эту проблему в ближайшую перспективу", - сказал Верхолетов.

Он отметил нехватку в России судей, обученных работать с системой видеопомощи арбитрам.

"Самих арбитров не хватает, как сертифицированных судей для работы с VAR, так и помощников. Мы будем обучать и сертифицировать этих специалистов, под стандартные программы, принятые во всем мире. В ближайшее время мы начнем готовить арбитров Футбольной национальной лиги (ФНЛ - второй по значимости футбольный дивизион в РФ - ИФ), чтобы в момент включения их в список судей Российской премьер-лиги (РПЛ), они обладали лицензией для работы с VAR", - рассказал Верхолетов.

Верхолетов является выпускником "Центра "Футбольный арбитр", а также судьей республиканской категории по футболу.