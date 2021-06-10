УЕФА обязал сборную Украины убрать политический лозунг с формы

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Политический лозунг должен быть убран с формы сборной Украины для чемпионата Европы 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - говорится в заявлении УЕФА.

Речь идет о сочетании надписей "Слава Украине" на внешней стороне формы и "героям слава" на внутренней стороне.

При этом, УЕФА ранее не имела претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга.

"Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды". – отмечается в сообщении Союза.

На новой игровой форме Украины изображен контур границ страны, который включает Крым, вошедший по итогам референдума 2014 года в состав Российской Федерации.

Ранее президента РФ Владимира Путина спросили, что он думает о новой форме сборной Украины. Российский лидер ответил, что не видит ничего нового в изображении карты Украины с контурами Крыма.

"Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее комментировала ситуацию с формой: "что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (подпольная военная организация времён Второй мировой войны, в РФ признана экстремистской и запрещена), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны".

Крым после распада Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.