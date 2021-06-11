У футболиста сборной России Мостового выявили COVID-19

Вместо него в заявку включат Романа Евгеньева

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды в пятницу.

"В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева", - говорится в сообщении.

Ранее Евгеньев прошел тренировочный сбор вместе с командой, однако не был включен в финальную заявку на чемпионат Европы.

Сборная России на групповой стадии Евро-2020 сыграет в группе B, где соперниками подопечных Станислава Черчесова станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.

Первый матч на турнире россияне проведут 12 июня против бельгийцев. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 22:00.