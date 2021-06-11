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МОК рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр, говорится в соответствующем документе МОК, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".

"Мы рады сообщить вам, что сегодня состоялось заседание Исполкома МОК, на котором было рекомендовано полностью признать Международную федерацию самбо (ФИАС) на сессии МОК 20-21 июля в Токио",- говорится в документе.

Самбо 30 ноября 2018 года получило временное признание МОК.

самбо

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