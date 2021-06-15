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ВФЛА дисквалифицировала четырех чувашских бегунов за допинг

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В отношении четырех легкоатлетов вынесены решения о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Бегуны Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Марсель Шагалиев и спортивный ходок Станислав Серов (все - представители Чувашской республики) дисквалифицированы на два года за "использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода".

Григорьев наказан с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Николаев - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Серов - с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Шагалиев - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года.

Аннулирование результатов к спортсменам не применяется.

легкая атлетика

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