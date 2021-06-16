Поиск

Рекордсмен турнира в Германии Федерер проиграл во втором круге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер выююыл из проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open.

Во втором круге поражение ему нанес представитель Канады Феликс Оже-Альяссим – 4:6, 6:3, 6:2.

Федерер занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) восьмое место, а на турнире выступил в качестве его пятой ракетки. Оже-Альяссим – на 21-м месте рейтинга.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.

Турнир Noventi Open проходит с 1993 года. Действующим победителем и самым титулованным (10 триумфов) его участником является швейцарец Роджер Федерер.

теннис Роджер Федерер

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Сборная России победила Финляндию

Сборная России победила Финляндию
Евро-2020

Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Евро-2020

Финляндия - Россия. Онлайн

Финляндия - Россия. Онлайн
Евро-2020

Сборная Франции победила Германию

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА
Евро-2020

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы
Евро-2020

Дубль Роналду помог Португалии победить Венгрию

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии
Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020
Евро-2020

Черчесов предположил, что Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код