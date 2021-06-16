Рекордсмен турнира в Германии Федерер проиграл во втором круге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер выююыл из проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open.

Во втором круге поражение ему нанес представитель Канады Феликс Оже-Альяссим – 4:6, 6:3, 6:2.

Федерер занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) восьмое место, а на турнире выступил в качестве его пятой ракетки. Оже-Альяссим – на 21-м месте рейтинга.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.

Турнир Noventi Open проходит с 1993 года. Действующим победителем и самым титулованным (10 триумфов) его участником является швейцарец Роджер Федерер.