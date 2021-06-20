Российский теннисист Рублев проиграл в финале турнира в Германии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от француза Уго Умбера в финале турнира категории ATP 500 Noventi Open, проходящего в Галле (Германия).

Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:4) в пользу представителя Франции.

В настоящее время Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Убер располагается на 31-й строчке.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро. Турнир Noventi Open проходит с 1993 года. Самым титулованным (10 триумфов) его участником является швейцарец Роджер Федерер, он его выиграл и в прошлом году. На этот раз швейцарец сошел с дистанции во втором круге.