Медведев вышел в финал турнира на Мальорке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира категории ATP 250 Mallorca Championships на Мальорке.

В матче 1/2 финала соревнования он нанес поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Результат прошедшей в пятницу встречи – 3:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а участие в турнире он принимает в качестве первой ракетке соревнования. Что касается Карреньо-Бусты, он – 13-я ракетка мира.

В финале Медведев сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) – Адриан Маннарино (Франция).

Призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тыс. евро.