Медведев сыграет со Штруффом в первом круге Wimbledon
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Немец Ян-Леннард Штруфф стал соперником первой ракетки России Даниила Медведева в стартовом круге теннисного турнира Большого шлема Wimbledon, сообщается на сайте организации.
В пятницу прошла жеребьевка основной сетки турнира.
25-летний Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов второе место, 31-летний Штруфф – 45-е.
Ранее соперники встречались в официальных матчах четыре раза, счет по победам – 3-1 в пользу россиянина.
Матчи в основной сетке турнира стартует 28 июня.