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Медведев сыграет со Штруффом в первом круге Wimbledon

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Немец Ян-Леннард Штруфф стал соперником первой ракетки России Даниила Медведева в стартовом круге теннисного турнира Большого шлема Wimbledon, сообщается на сайте организации.

В пятницу прошла жеребьевка основной сетки турнира.

25-летний Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов второе место, 31-летний Штруфф – 45-е.

Ранее соперники встречались в официальных матчах четыре раза, счет по победам – 3-1 в пользу россиянина.

Матчи в основной сетке турнира стартует 28 июня.

теннис

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