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Медведев вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в 1/2 финала турнира категории ATP 250 Mallorca Championships на Мальорке.

В четвертьфинале соревнования в четверг он нанес поражение представителю Норвегии Касперу Рууду. Результат встречи – 7:5, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а участие в турнире он принимает в качестве первой ракетке соревнования. Рууд – 14-я ракетка мира.

Призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тыс. евро.

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