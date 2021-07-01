Церемония открытия международного ралли "Шелковый путь" прошла в Омске

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Торжественный старт международного ралли "Шелковый путь" состоялся в четверг на Соборной площади в Омске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа началась концертом Омского академического симфонического оркестра, который исполнил хиты групп Queen, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Metallica.

"Омская область открывает свою страницу в истории одного из крупнейших мировых соревнований по ралли-рейдам "Шелковый путь". Еще во втором веке до нашей эры между Европой и Азией была проложена караванная дорога. Спустя столетия путь, который прежде несколько месяцев проделывали купцы, за считанные дни отчасти повторяют гонщики. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность увидеть гоночную технику, которая будет участвовать в ралли, а завтра - вживую наблюдать за стартом профессиональных экипажей из многих стран мира", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Он добавил, что участников ралли в Омской области ждут интересные скоростные отрезки, которые пройдут по территории трех районов.

В свою очередь руководитель проекта международного ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин поблагодарил омичей за качественную организацию и теплый прием. "Очень (...) хорошо, что здесь сегодня жарко. Сибирь всегда у всех ассоциировалась с морозами. А здесь настоящая Сахара, и пусть нам завидуют. Наши ралли не повторяют маршруты, и мы безумно рады показать масштаб, красоту, развитость регионов", - сказал Чагин.

После прозвучавших приветственных слов прошла презентация участников гонки. В ралли примут участие 83 экипажа в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. На старт гонки выйдут участники из 42 стран. Наряду с прославленными фаворитами в ралли также примет участие большое количество любителей, решивших испытать себя.

Официальный старт ралли "Шелковый путь" состоится утром в пятницу на полигоне 242-го учебного центра ВДВ. Маршрут гонки соединит территории двух стран - России и Монголии. Стартовав в Омске, гонка пройдет через города: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Улгий, Ховд, Алтай, Баянхонгор и финиширует 11 июля в Улан-Баторе. Общая дистанция составляет 5 250 км. При этом большая часть маршрута - 2 850 км (10 спецучастков) - пройдет по бездорожью.