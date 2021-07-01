Инклюзивную детскую спортивную площадку открыли в Ленинградской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Большой Ижоре (Ленинградская область) 1 июля прошло открытие инклюзивной спортивной детской площадки, которая стала совместным проектом Coca-Cola в России и Фонда "Обнаженные сердца".

Церемония открытия площадки к проведению чемпионата Европы по футболу-2020, часть матчей которого приял Санкт-Петербурге. Российская программа Евро-2020 закрывается в пятницу, когда в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/4 финала турнира между сборными Швейцарии и Испании.

"Миссия проекта – дать возможность детям и подросткам играть и заниматься спортом вместе, поэтому на территории парков есть оборудование, которое подойдет не только типично развивающимся детям, но и детям с особенностями развития", - подчеркнули в Coca-Cola в России.

Всего в новом инклюзивном пространстве площадью 410 квадратных метров четыре зоны: небольшая игровая зона для учеников младших классов, воркаут зона с параворкаут-комплексом, большое мультиспортивное поле, где можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбольная площадка. В рамках соглашения Фонд передаст бесплатно площадку Большеижорской школе, которая будет следить за режимом работы и состоянием пространства.

Церемония открытия площадки в Большой Ижоре состоялась при соблюдении всех эпидемиологических ограничений при участии директора по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola в России и Белоруссии Елены Ковалевой, руководителя пресс-службы Фонда "Обнаженные сердца" Ольги Вайншток, главы Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Виктора Иванова, а также главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Алексея Кондрашова.

Во время открытия инклюзивной игровой площадки был проведён мастер-класс по фристайлу, в ходе которого ученики школы продемонстрировали футбольные трюки.

Елена Ковалева отметила, что целью проекта "является создание безбарьерной среды, в которой дети и подростки с физическими и интеллектуальными особенностями смогут играть и заниматься спортом вместе со своими сверстниками".

"Мы убеждены, что для того, чтобы создать инклюзивное общество, необходима слаженная работа бизнеса, государства и НКО. Одним из ключевых наших партнёров является Специальная Олимпиада, вместе с которой мы меняем отношение общества к людям с ментальными особенностями по всему миру. Мы особенно рады тому, что в 2022 году Всемирные Зимние Игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в нашей стране", - заявила она.

Инклюзивные игровые пространства, рассчитанные на как на типично развивающихся детей и подростков, так и их ровесников с интеллектуальными и физическими нарушениями, создаются в России с 2017 года.

Первые девять таких площадок были построены в городах проведения в России чемпионата мира-2018.