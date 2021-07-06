Сменился соперник российского боксера Гассиева по поединку в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сменился соперник российского бойца Мурата Гассиева который должен был 22 июля встретиться с немцем Эрканом Тепером, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Из-за ограничений в связи с пандемией возникли сложности с оформлением документов, Тепер не сможет прилететь 22 июля на бой с Гассиевым в Москву.

В итоге Гассиев встретится с ещё одним боксером из Германии Майклом Валлишем.

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летний Гассиев провел свой последний бой в октябре в Сочи, нокаутировав албанца Нури Сефери и успешно дебютировав в тяжелом весе. До этого поединка Гассиев в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года.

На счету 35-летнего Валлиша бои с такими соперниками, как Джо Джойс, Кристиан Хаммер, Тони Йока. К противостоянию с Гассиевым боксер из Германии подходит с серией из двух побед.

Десятираундовый поединок между Гассиевым и Валлишем возглавит вечер бокса на волейбольной арене "Динамо". Бой будет приурочен к празднованию Международного дня бокса.

В главном карде турнира выступающий в первом среднем весе россиянин Эдгар Гукасян встретится с немцем Морисом Морио.

Также в рамках этого шоу бой во втором легчайшем весе проведет бронзовый призер Олимпиады-2016 Владимир Никитин, соперник россиянина будет объявлен позднее.