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Велогонщица Климова считает, что ей по силам попасть в призеры ОИ в Токио

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская трековая велогонщица Диана Климова, выступающая за команду Marathon-Tula, заявила, что нацелена на олимпийские медали на предстоящих летних Играх в Токио.

"Амбиции всегда присутствуют. Мы настраиваемся на медаль. У нас уже есть медали чемпионатов Европы, Кубков мира, поэтому я понимаю, что мы можем бороться на таких высоких соревнованиях. И, естественно, мы готовимся, стараемся поддерживать форму, чтобы быть достойными соперниками на Играх", - сказала Климова "Интерфаксу".

В настоящее время Климова принимает участие в проходящем в Санкт-Петербурге Кубке наций, он проводится под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Накануне она заняла второе место в гонке на выбывание. Своим результатом Климова довольна.

"Да, я довольна, вполне довольна. Но присутствует какая-то доля сожаления, что это второе место, а не первое. Но есть, к чему стремиться", - улыбаясь, сказала она.

"Изначально ставила задачу как минимум на медаль, золото", - добавила спортсменка.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

велоспорт

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