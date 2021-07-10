Велогонщица Климова готова к интенсивным ковид-мерам на Играх в Токио

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Диана Климова, завоевавшая место в составе сборной страны на летнюю Олимпиаду в Токио, заявила, что не следит за текущей эпидемиологической ситуацией в столице Игр.

"Я ничего не смотрю. Я знаю, что нам надо будет делать по прилету. Все серьезно будет: каждый день, утром-вечером надо будет сдавать тесты. Я просто понимаю, что этого не избежать и как-то чувствую себя спокойно", - сказала гонщица Marathon-Tula "Интерфаксу".

На Олимпиаде Климова будет выступать в трековых дисциплинах.

Ранее власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования летних Олимпийских игр из-за чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19, которое будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые состоятся за пределами японской столицы. Организаторы Игр будут принимать решение о мерах для зрителей в каждом конкретном случае по итогам дискуссий с региональными властями.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.