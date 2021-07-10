Российскому велогонщику отменили победу на Кубке наций из-за снятого на финише шлема

Фото: Анастасия Епифанова/пресс-служба Marathon-Tula

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Организаторы дисквалифицировали российского гонщика Сергея Ростовцева по итогам гонки с выбыванием на проходящем в Санкт-Петербурге под эгидой UCI Кубке наций по велоспорту на треке.

Ростовцев из команды Marathon-Tula, шедший значительным преимуществом перед преследователем, на финишном створе снял c головы шлем и вскинул рукe верх, празднуя победу. Однако судейский комитет счел действия россиянина как нарушение регламента. В итоге россиянин дисквалифицирован, его результат – аннулирован.

Победа присуждена финишировавшему вторым итальянцу Карлоальберто Джордани. Между тем, как стало известно "Интерфаксу", итальянская сторона была готова признать за собой второе место и, соответственно, не против победы Ростовцева. Однако судьи были непреклонны.

Серебряная медаль досталась другому россиянину, изначально ставшему третьим Александру Смирнову.

Гонка с выбыванием на велотреке представляет собой дисциплину, при которой на старт выходят полтора десятка гонщиков, через каждые два круга число участников сокращается: выбывает гонщик, последним пересекающий линию промежуточного финиша. В итоге спортсменов остается двое, они и разыгрывают первое место.

Что касается 24-летнего Ростовцева, он является победителем юношеских и молодежных чемпионатов Европы.