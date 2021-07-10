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Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир в Уимблдоне

Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир в Уимблдоне
Эшли Барти
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В финале Wimbledon-2021 она нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 13-е место. Результат встречи – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

Таким образом, Барти выиграла второй в карьере турнир Большого шлема и впервые - Wimbledon. В 2019 году австралийка стала триумфатором Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Что касается Плишковой, она второй раз участвовала в финале соревнования Большого шлема. В 2016 года чешская спортсменка проиграла в решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) немке Анжелике Кербер.

В воскресенье определится победитель Wimbledon-2021 в мужском одиночном разряде. Действующий чемпион турнира, лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Представитель Италии впервые играет в финале турниров Большого шлема.

В 2020 году турнир в Уимблдоне не проводился из-за пандемии коронавируса.

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