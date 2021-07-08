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Первая ракетка мира Барти впервые вышла в финал Wimbledon

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала путевку в финал турнира Большого шлема Wimbledon.

В полуфинале соревнования она нанесла поражение немке Анжелик Кербер, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-е место. Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Барти. Продолжительность игры составила 1 час 27 минут.

В финале Барти сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко (Белоруссия).

Для Барти это первый выход в финал турнира в Уимблдоне в одиночном разряде. При этом на ее счету имеется триумф в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в 2019 году.

теннис

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