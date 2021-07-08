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Плишкова стала второй финалисткой турнира в Уимблдоне

В решающем матче она встретится с первой ракеткой мира Барти

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила белоруску Арину Соболенко в матче 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Плишковой. На корте спортсменки провели 1 час 53 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Плишкова занимает 13-е место, Соболенко – четвертое.

В финале турнира представительница Чехии сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Лучшим показателем на турнирах Большого шлема для Плишковой является выход в финал US Open (2016) и теперь Wimbledon (2021), для Барти – выигрыш Roland Garros (2019).

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