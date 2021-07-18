Организаторы ОИ сообщили о новых заражениях COVID-19 среди спортсменов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпийских игр в Токио в воскресенье сообщили о трех новых случаях заражения COVID-19 среди спортсменов, прибывших в столицу Японии.

Ранее сообщалось об одном таком случае. О национальной принадлежности заболевших не сообщается.

В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению Игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.

Положительный результат показал тест на вирус у члена Международного олимпийского комитета от Южной Кореи Рю Сын Мина, который в 2004 году стал олимпийским чемпионом по настольному теннису. Как отмечается в сообщениях СМИ, до прибытия в Токио он был вакцинирован против COVID-19.