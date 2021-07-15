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Результаты теста на COVID-19 у женской сборной РФ по регби отрицательные

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Тестирование российских регбисток, прибывших в Токио, показывает отрицательные результате, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

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"На сегодняшний день результаты тестов отрицательные. Будем надеяться, что весь период карантина пройдет также без негативных неожиданностей, и они вовремя примут участие в Олимпийских играх", - сказал он в четверг журналистам в Хабаровске. Министр также выразил надежду, что у этой истории будет благополучный исход.

"Будем надеяться. Вы знаете, очень жесткий регламент, принятый международным олимпийским комитетом, организационным комитетом Токио, они одинаковы для всех", - отметил Матыцин.

Как сообщалось, российские регбистки были изолированы на два дня в Токио из-за положительного теста на коронавирус у массажиста. Отмечалось, если ПЦР-тесты будут отрицательными, то команда будет допущена до сборов и игр.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Олег Матыцин Минспорта Олимпийские игры Токио

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