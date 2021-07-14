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Российских регбисток изолировали в Токио из-за COVID у массажиста сборной

Российских регбисток изолировали в Токио из-за COVID у массажиста сборной
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у массажиста женской сборной России по регби после прибытия команды в Токио, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации регби России.

"По приезде в Японию наша команда сдавала тесты, которые были отрицательными, но последний тест массажиста был положительным. Его увезли в госпиталь, согласно установленным правилам. Команду изолировали на два дня, в течении которых они будут проходить ПЦР-тестирование", - сказал собеседник агентства.

Если ПЦР-тесты будут отрицательными, команда будет допущена до сборов и игр.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Токио Олимпийские игры

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