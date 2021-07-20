Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в октябре и ноябре пройдут в Казани и Петербурге

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский и ноябрьский домашние отборочные матчи Чемпионата мира-2022 национальная сборная России проведет в Казани и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

8 октября россияне на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани примут Словакию, начало - в 21:45 по московскому времени.

11 ноября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром, начало - в 20:00.

Также в октябре и ноябре сборная России проведет два гостевых матча квалификации. 11 октября на стадионе "Людски врт" в Мариборе они встретятся со Словенией, начало - в 21:45 по Москве (20:45 по местному времени). Завершат групповой этап отбора они матчем в Хорватии - на стадионе "Полюд" в Сплите, который начнется в 17:00 по Москве (15:00 по местному времени).

Перед этим, в сентябре, у сборной России запланированы три отборочные встречи. 1 сентября россияне на БСА ОК "Лужники" примут Хорватию, а 7 сентября на стадионе "Волгоград Арена" наша команда сыграет с Мальтой. Начало обеих игр - в 21:45. Между двумя домашними матчами состоится один гостевой - 4 сентября в Никосии на стадионе ГСП против Кипра, начало - в 16:00 (местное время совпадает с московским).

В марте сборная России одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), но уступила Словакии (1:2). В настоящее время российская команда занимает второе место в отборочной группе H, уступая вице-чемпионам мира хорватам по разнице мячей.

Согласно регламенту квалификации, все сборные в группе сыграют друг с другом дважды в формате "дома и на выезде" в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп квалифицируются в финальную часть напрямую, а десять участников, финишировавших вторыми, выйдут в плей-офф. В стыковых матчах также сыграют два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не выйдут на Чемпионат мира-2022 по итогам группового турнира квалификации и не займут второе место в таблице.

В марте 2022 года 12 команд определят последние три европейские сборные, которые поедут в Катар.

Финальный турнир ЧМ пройдет 21 ноября - 18 декабря 2022 года.